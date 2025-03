POL-PIAZ: Alkoholisiert mit E-Scooter

Alzey (ots) - Am Samstag kam es in kurzem zeitlichen Abstand in zwei Supermärkten im Stadtgebiet Alzey zu jeweils einem Taschendiebstahl. Zunächst besuchte eine 60-Jährige gegen 12.30 Uhr einen Supermarkt in der Karl-Heinz-Kipp-Straße in Alzey. Während ihres Einkaufs näherte sich ein bislang unbekannter Täter der Kundin, öffnete den Reißverschluss ihrer Handtasche und entwendete ihren Gelbeutel samt Inhalt. Der ...

mehr