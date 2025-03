Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Taschendiebstahl im Supermarkt

Alzey (ots)

Am Samstag kam es in kurzem zeitlichen Abstand in zwei Supermärkten im Stadtgebiet Alzey zu jeweils einem Taschendiebstahl. Zunächst besuchte eine 60-Jährige gegen 12.30 Uhr einen Supermarkt in der Karl-Heinz-Kipp-Straße in Alzey. Während ihres Einkaufs näherte sich ein bislang unbekannter Täter der Kundin, öffnete den Reißverschluss ihrer Handtasche und entwendete ihren Gelbeutel samt Inhalt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Gegen 13.50 Uhr kaufte eine 61-Jährige in einem Supermarkt im Galgenwiesenweg ein. Auch ihr wurde von einem bislang unbekannten Täter der Geldbeutel samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 300 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell