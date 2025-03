Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Trunkenheit im Straßenverkehr

Offenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Alzey eine alkoholisierte und spärlich bekleidete Frau in der Hintergasse in Offenheim gemeldet, die mit einem Auto wegfahren wolle. Am Einsatzort traf die eingesetzte Streife auf eine 69-Jährige Frau, die auf dem Fahrersitz ihres Autos Platz genommen hatte. Beherzte Passanten waren auf die offensichtlich alkoholisierte Frau aufmerksam geworden, eilten ihr zur Hilfe und nahmen zur Verhinderung der Weiterfahrt den Autoschlüssel an sich. Die 69-Jährige roch stark nach Alkohol und zeigte neben einer verwaschenen Aussprache starke Unsicherheiten beim Gehen. Eigenen Angaben zu Folge hatte die Frau zuvor eine Geburtstagsfeier besucht, die sie mit ihrem Auto fahrend verlassen hatte. Zur Durchführung eines Atemalkoholtests war die Frau nicht in der Lage. Bei der erforderlichen Entnahme einer Blutprobe verhielt sich die 69-Jährige unkooperativ und sperrte sich. Sie musste kurzzeitig festgehalten werden. Ihr Führerschein und ihre Autoschlüssel wurden sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

