POL-DA: Viernheim: Autofahrer feuert Schreckschusswaffe ab/Festnahme

Eberstadt/Wixhausen (ots) - Zwei Einfamilienhäuser in Eberstadt gerieten am Samstag (14.12.) ins Visier Krimineller. Zwischen 10.00 und 22.45 Uhr verschafften sich die Täter in der Frankensteiner Straße gewaltsam Zugang über die Terrassentür. Im Inneren entwendeten sie Bargeld bevor sie unerkannt flüchteten. In das Haus in der Heinrich-Delp-Straße stiegen sie ...

mehr