POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Bei Arbeiten auf dem Gerüst verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 35 -Jähriger am Donnerstag bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Gegen 9.50 Uhr war ein Arbeiter im Ortsteil Aßmannshardt mit Dachsanierungsarbeiten an einem Wohnhaus beschäftigt. Der Mann befand sich alleine auf einem Baugerüst auf der obersten Ebene zum Dachübergang. Von dort aus bediente er einen Kran per Fernsteuerung. In der weiteren Folge löste sich die Palettengabel, die mit Dachziegeln beladen war. Der Arbeiter soll offenbar von den Ziegeln getroffen worden sein und stürzte auf den Gerüstboden. Glücklicherweise landete er im Netz der Absturzsicherung und die verhinderte schlimmeres. Die Feuerwehr rettete den Arbeiter mit Hilfe einer Drehleiter. Ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt waren vor Ort und versorgten den Schwerverletzten. Der Hubschrauber flog den 35-Jährigen in eine Klinik. Die Abteilung für Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spezialisten prüfen jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

