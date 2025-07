Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Zeugenaufruf - Diebstahl mehrerer Ortseingangsschilder und Sachbeschädigung in Jugenheim (Rheinhessen)

Jugenheim (ots)

In der Nacht vom 05.07.2025 auf den 06.07.2025 kam es zu einem Diebstahl von zwei Ortsschilder des Ortes Jugenheim in Rheinhessen. Dabei wurden die Ortsschilder in Fahrtrichtung Stadecken-Elsheim und Partenheim entwendet. Ebenfalls wurden die Stangen, an welchen die Ortschilder befestigt waren, massiv beschädigt. Des Weiteren wurde ein Verkehrsspiegel in der Jahnstraße von der Haltestange geschraubt und durch die Täter vor Ort zurückgelassen. Dadurch entstand der Gemeinde ein Schaden von circa 600EUR. Gegen 2:30/ 03:00 Uhr des 06.07.2025 bemerkte ein Anwohner, dass sich drei männliche Personen im Alter von 18J. - 20J. am dritten und letzten Ortsschild zu schaffen machten. Auf Ansprache des Zeugen seien die Personen umgehend in Richtung Ortskern geflüchtet.

Weitere Personenbeschreibung konnte der Anwohner aufgrund der Dunkelheit nicht angeben, lediglich dass die Personen schon über einen längeren Zeitraum davor als auch danach besonders laut gewesen seien.

Die Polizei sucht daher weitere Zeugen der Vorfälle. Hinweise an

Polizeiinspektion Mainz 3

Regerstraße 10 55127 Mainz Tel.: 06131 6534350 Email: pimainz3@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell