Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Exhibitionist entblößt sich vor 83-Jähriger

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter junger Mann hat sich am Montag (07.04.2025) in Weil im Schönbuch vor einer 83-jährigen Frau entblößt. Die Seniorin ging gegen 14:10 Uhr auf dem Breitensteiner Weg in Richtung Breitenstein, als sie im Bereich einer Anhöhe den Unbekannten an einem Baum stehen sah. Der Mann machte durch Rufen auf sich aufmerksam und hielt dabei sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand. Die 83-Jährige ging weiter und verständigte die Polizei. Der Unbekannte wird als Schwarzer im Alter von etwa 20 Jahren beschrieben. Er soll eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben. Der Polizeiposten Weil im Schönbuch nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

