Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf der Autobahn

A60, Spangdahlem-Landscheid (ots)

Am Samstag den 13.09.2024, gegen 03:30 Uhr gingen mehrere Anrufe zu einem Falschfahrer auf der A60, in Richtung Lüttich, zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid ein. Der Verursacher befuhr die Autobahn aber in Fahrtrichtung Wittlich. Dort konnte er von einer Streifenbesatzung der PI Wittlich festgestellt werden. Der Fahrer fuhr sodann auf den Parkplatz Fintenkapelle, wo dann weitere Maßnahmen zusammen mit der Polizeiautobahnstation Schweich getroffen wurden. Im Einsatz befanden sich jeweils eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Wittlich und der Polizeiautobahnstation Schweich.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können oder ggfls. gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.

Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon 0 65 02 / 91 65 - 0, pastschweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell