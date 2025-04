Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Wohnungseinbruch in der Feldbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag, 05.04.2025, 11:30 Uhr und Montag, 07.04.2025, 11:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Feldbergstraße in Aidlingen. Dort durchsuchten sie offenkundig sämtliche Räume und verließen das Wohnhaus anschließend nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sindelfingen-Maichingen unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

