Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 85-Jährige bei Unfall mit e-Scooter schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem e-Scooter wurde eine 85-Jährige am Montag (07.04.2025) in Herrenberg schwer verletzt. Die Seniorin war kurz nach 13:00 Uhr zu Fuß in der Bronngasse unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 16-Jähriger mit seinem e-Scooter durch die Fußgängerzone "Auf dem Graben" und wollte die Bronngasse geradeaus überqueren. Dabei übersah er mutmaßlich die Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die Rentnerin stürzte zu Boden und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An dem e-Scooter entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

