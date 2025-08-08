PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.08.2025) gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Heerserheider Straße/Louis-Uekermann-Weg/Daimlerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 27-jährige Kalletalerin von der Heerserheider Straße mit einem VW up in den Kreuzungsbereich Richtung Louis-Uekermann-Weg ein, ohne die Vorfahrt einer 64-jährigen Bad Salzuflerin in einem Mitsubishi Space Star zu beachten, die auf der Heerserheider Straße Richtung Daimlerstraße fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten und der Mitsubishi wurde gegen den Seat Mii eines 72-jährigen Lemgoers geschleudert. Der VW fuhr nach dem Zusammenstoß mit dem Mitsubishi gegen einen Zaun. Die Frauen aus Bad Salzuflen und dem Kalletal wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ins Klinikum gebracht werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 12 000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

