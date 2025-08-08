Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Auf der Sternberger Straße kollidierten am Donnerstagmorgen (07.08.2025) zwei Autos, ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 76-jähriger Dörentruper gegen 5:50 Uhr mit einem VW Caddy auf der Sternberger Straße in Fahrtrichtung Dörentrup und wollte nach links in einen Waldweg abbiegen. Ein 52-jähriger Extertaler fuhr mit einem Opel Astra hinter dem und setzte zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Opel touchierte links neben der Fahrbahn einen Baum. Er musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei geschätzt über 20 000 Euro. Die Sternberger Straße musste für die Abschleppmaßnahmen und die Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

Hinweise auf den Unfallhergang richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

