PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Auf der Sternberger Straße kollidierten am Donnerstagmorgen (07.08.2025) zwei Autos, ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 76-jähriger Dörentruper gegen 5:50 Uhr mit einem VW Caddy auf der Sternberger Straße in Fahrtrichtung Dörentrup und wollte nach links in einen Waldweg abbiegen. Ein 52-jähriger Extertaler fuhr mit einem Opel Astra hinter dem und setzte zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Opel touchierte links neben der Fahrbahn einen Baum. Er musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei geschätzt über 20 000 Euro. Die Sternberger Straße musste für die Abschleppmaßnahmen und die Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

Hinweise auf den Unfallhergang richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:09

    POL-LIP: Lage. Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug geklaut.

    Lippe (ots) - In Lage brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.08.2025) Fahrzeuge auf und stahlen Werkzeug. In der Bruchstraße wurde ein Mercedes Sprinter angegangen. Was genau fehlt, war bei Anzeigenaufnahme unklar. Im Seelenkamp wurde ebenfalls ein Sprinter gewaltsam geöffnet und eine olivgrüne Werkzeugtasche samt Inhalt daraus gestohlen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang nicht ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:55

    POL-LIP: Extertal-Asmissen. Baucontainer aufgebrochen.

    Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.08.2025) brachen Unbekannte einen Baucontainer in der Meiersfelder Straße auf. Sie stahlen mehrere neuwertige Werkzeugmaschinen, u.a. zwei Stampfer der Marke "Weber" und einen Motortrennschleifer der Marke "Husqvarna". Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:54

    POL-LIP: Lage-Hardissen. Strohballen brennen.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (06.08.2025) wurde die Polizei zu einem Brand in die Lemgoer Straße gerufen. Gegen 21:40 Uhr hatten Zeugen Rauch auf einem Hof bemerkt. Ein Lagerstand für Stroh war auf bislang unklare Weise in Brand geraten. Ein Zeuge informierte die Bewohner, die so rechtzeitig den Pferdestall evakuieren konnten. Das Strohballenlager brannte komplett aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren