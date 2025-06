Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 25.06.2025, gegen 09:10 Uhr befuhr eine 69-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Mercedes-Benz die Habsburgerstraße von der Kämmererstraße kommend in Richtung der Hohenstaufenstraße. Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes touchierte die Fahrzeugführerin zwei Fahrzeuge, welche ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkten. Durch die erhebliche Wucht beim Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge auf weitere drei Fahrzeuge aufgeschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

