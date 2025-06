POL-PDLU: Hydrant angefahren - Hohe Wassersäule

Speyer (ots) - Am Montag, den 23.06.2025, gegen 18:30 Uhr kam es in der Maximilianstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Laufe des Streitgesprächs zog ein 39-jähriger Tatverdächtiger zwei Messer und hantierte damit bedrohlich in Richtung eines 22-jährigen Geschädigten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort gaben mehrere Zeugen an, dass der Beschuldigte geflüchtet sei. Durch eine Polizeistreife konnte der ...

