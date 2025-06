POL-PDLU: Nächtliche Verkehrskontrollen

Limburgerhof (ots) - Ein 36-Jähriger fuhr am Dienstagvormittag (24.06.25) gegen 10:25 Uhr aus einer Tiefgaragenausfahrt und übersah hierbei einen Wasserhydranten. Dieser wurde so stark beschädigt, dass sich eine ca. 15 m hohe Wassersäule bildete. Diese konnte wenig später durch die Feuerwehr gestoppt werden. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

