Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung: 41jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Samstag, den 02.08.2025 wird ein 41-Jähriger Mann aus Detmold vermisst. Er wurde letztmalig in Detmold in der Brunnenstraße gesehen. Die vermisste Person ist ca. 170 cm groß, von schlanker Statur und trägt kurze graue Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jacke, grauen Sportschuhen und einer blaue Jogginghose bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Es liegen keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort vor. Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person geben? Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/176899

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 41jährigen geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter der Tel.-Nr. 05231/609-0 bei der Polizei Lippe.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell