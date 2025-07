Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250715.2 Schwentinental: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung (Folgemeldung zu 231219.1)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schwentinental (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.12.2023 kam es in der Dieselstraße zu einem Angriff auf einen damals 19 Jahre alten Mann. Dieser erlitt dadurch schwere Gesichtsverletzungen. Nun bittet die Polizei um Mithilfe und veröffentlicht zwei Bilder, mit denen nach einem Tatverdächtigen gesucht wird.

Im Dezember 2023 gegen 04:30 Uhr sei der Mann in der Dieselstraße zwischen Diskothek und Fast-Food-Restaurant angegriffen worden. Vier männliche Personen sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Ein Zeuge erkannte kurze Zeit nach der Tat einen der Männer in einem Supermarkt wieder. Da zum jetzigen Zeitpunkt die Ermittlungsansätze, auch eine Vorstellung des Falles bei Aktenzeichen XY im April 2025, ausgeschöpft sind, werden nun mit einem richterlichen Beschluss Bilder veröffentlicht, die einen Tatverdächtigen zeigen sollen.

Personen, die Angaben zu dem Mann oder auch dem Geschehen in der Tatnacht machen können, werden gebeten sich unter 04307 82360 bei der Polizeistation Schwentinental zu melden.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell