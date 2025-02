Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Widerstand Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots)

Ein 40-Jähriger und seine 47-jährige Begleitung fielen am Mittwochmittag in der Münchstraße auf. So wie bisher bekannt, forderte der Mann zunächst einen Autofahrer auf, mehrere Polizisten zu überfahren, die gerade dabei waren, eine Straße zu überqueren. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Ordnungshüter gab sich der 40-Jährige direkt aggressiv. Bei der Durchsuchung schlug der Mann nach einem der Beamten, weswegen er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Hierbei bedrohte er die Polizisten. Seine Begleiterin versuchte den Angreifer zu befreien und musste durch die Polizeibeamten ebenfalls gefesselt werden. Bei weiteren Ermittlungen auf der Dienstelle stellte sich heraus, dass gegen den 40-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bad Kreuznach bestand. Nach der Vorführung vor Gericht wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wegen des Vorfalls in der Münchstraße muss er sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtfertigen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. |kfa

