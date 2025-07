POL-KI: 250715.1 Schwentinental: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Wendtorf (ots) - Sonntagabend sank ein Boot in der Marina Wendtorf, nachdem es zuvor offenbar zu einer Explosion gekommen war. Personen waren nicht an Bord, es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Plön nahm die Ermittlungen auf. Gegen 18:50 Uhr hörten Zeugen Explosionsgeräusche von einem an einem Steg liegenden Boot. Dieses sei anschließend in Flammen aufgegangen und gesunken. Die Feuerwehr löschte den Brand ...

