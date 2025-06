Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS - Gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Kriminalpolizei gelingt Schlag gegen Rauschgifthändler - vier Männer in Haft (11.06.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Konstanz ist Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ein Schlag gegen die örtliche Rauschgiftszene gelungen. Am frühen Mittwochmorgen durchsuchten die Beamten mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos sechs Wohnungen und eine Gaststätte im Stadtgebiet Villingen-Schwenningen. Dabei kam es zu Festnahmen von vier Männern im Alter von 24, 32, 33 und 54 Jahren, nachdem die Polizisten im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen mehrere Kilogramm Rauschgift auffanden. Zudem beschlagnahmten sie weitere Beweismittel. Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Villingen-Schwenningen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die Festgenommenen, die Polizeibeamten lieferten die Männer anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Roth, Telefon: 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, Erste Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann Telefon: 07531 995 - 1010

