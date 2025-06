Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Unfall auf der Bundesstraße 33 (11.06.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Gesamtschaden in Höhe von über 20.000 Euro ist am Mittwoch auf der Bundesstraße 33 auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 5734 entstanden. Ein aus Richtung Bad Dürrheim kommender unbekannter Fahrer eines Autos mit HG-Kennzeichen war auf der Bundesstraße in Richtung Villingen unterwegs. An der Abzweigung nach Marbach fuhr er zunächst weiter geradeaus, bremste dann jedoch abrupt ab, um doch nach links auf die Kreisstraße abzubiegen. Eine nachfolgende 76-jährige Skoda-Fahrerin bremste auf Grund dessen stark ab, ebenso ein dahinter befindlicher 28- Fahrer eines Daimler-Benz. Die hinterherfahrende 37-jährige Honda-Fahrerin bemerkte den Bremsvorgang zu spät und prallte gegen das Heck des Daimlers. Hierbei verletzte sie sich leicht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Auto mit dem HG-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, unter Tel. 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

