Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Telekommunikations-Shop (11.06.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02.30 Uhr, ist ein Unbekannter in einen Telekommunikations-Shop in der "Niedere Straße" eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Mutmaßlich durch eine Alarmanlage gestört, flüchtete der Unbekannte.

Kurz darauf sah eine Anwohnerin ein kleines graues Auto mit Freiburger Kennzeichen wegfahren.

Zeugen, die zur Tatzeit oder bereits im Vorfeld Verdächtiges im Bereich des Shops beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf den Einbrecher oder das Auto mit FR-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07721 601-0, beim Polizeirevier Villingen, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell