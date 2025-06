Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Sonne geblendet - auf parkendes Auto aufgefahren (11.06.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, hat sich auf der Straße "Schlesische(n) Straße" ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 82-jähriger Fahrer eines Mercedes GLK kam vermutlich aufgrund Blendung der tiefstehenden Sonne zu weit nach rechts und prallt gegen einen am Straßenrand parkenden Ford Focus. Hierdurch entstand an dem Mercedes einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro, den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf 9.000 Euro bei einem wirtschaftlichen Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

