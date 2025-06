Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stahringen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Baucontainer - Elektrogeräte entwendet (11./12.06.2025)

Stahringen (ots)

Diverse Elektrogeräte haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Baucontainer in der Bodmaner Straße erbeutet. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07.15 Uhr, verschafften sich die Einbrecher unbefugt Zutritt zum Baustellengelände und brachen dort einen in einer Halle stehenden Container auf, aus dem sie anschließend zahlreiche Akku-Werkzeuge entwendeten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Baustelle beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf die unbekannten Täter oder den Verbleib der gestohlenen Maschinen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell