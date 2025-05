Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (173/2025) Unauffälliges Einsatzaufkommen an "Christi Himmelfahrt" in Stadt und Landkreis Göttingen - 1.000 Menschen in Kleingruppen am Göttinger Kiessee, Szenarien wie am 1. Mai blieben aus

Göttingen (ots)

Stadt und Landkreis Göttingen

Donnerstag, 29. Mai 2025

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizeiinspektion Göttingen blickt auf ein insgesamt unauffälliges Einsatzaufkommen anlässlich des gestrigen Feiertags zurück. Im Zusammenhang mit dem "Vatertag" wurden in Stadt und Landkreis Göttingen u. a. lediglich mehrere Ruhestörungen und anderweitige kleinere Sachverhalte polizeilich registriert.

Entspannte Lage auch am Kiessee in Göttingen

Auch am Göttinger Kiessee blieb die Lage entspannt. Geschätzt etwa 1.000 Menschen, und somit deutlich weniger als zuletzt am 1. Mai, fanden sich im Laufe des Tages in Kleingruppen an dem Gewässer ein und verbrachten dort den freien Tag. Die Polizei war über den Tag bis zum frühen Abend verteilt sporadisch mit mehreren Beamtinnen und Beamten vor Ort und beobachtete die Situation. Abgesehen von einer Fundsache wurden am Kiessee an diesem Tag keine weiteren Einsatzanlässe bekannt.

Diverse feiernde Kleingruppen waren am Donnerstag auch im übrigen Stadtgebiet und im Landkreis unterwegs, bereiteten aber polizeilich ebenfalls keine Probleme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell