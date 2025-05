Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (171/2025) Göttingen: Aufmerksamer Anwohner stört mutmaßliche Fahrraddiebe auf den Zietenterrassen, hochwertiges E-Bike von Tatverdächtigem zurückgelassen, Eigentümer/in gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Alfred-Delp-Weg

Samstag, 24. Mai 2025, gegen 22.30 Uhr und danach

GÖTTINGEN (jk) - Ein aufmerksamer Anwohner hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.05.25) in Göttingen- Geismar drei mutmaßliche Fahrraddiebe überrascht und letztlich gestört. Der Zeuge hatte beobachtet, wie sich die jungen Männer am Alfred-Delp-Weg an einem Fahrradkäfig zu schaffen machten. Als er die Verdächtigen ansprach, ergriffen sie die Flucht. Die alarmierte Polizei konnte die drei Tatverdächtigen noch in Tatortnähe im Bereich von-Ossietzky-Straße/Ecke Feuerbachweg antreffen. Einer der jungen Männer war mit einem Pedelec, ein weiterer mit einem E-Scooter und der dritte zu Fuß unterwegs.

Beim Erblicken der Polizisten warf der Radfahrer das Gefährt bei Seite und flüchtete. Die beiden anderen Tatverdächtigen im Alter von 15 und 21 Jahren aus Göttingen wurden ergriffen, einer Kontrolle unterzogen und in der Folge auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen.

Der geflüchtete Komplize konnte auch unter Hinzuziehung eines Diensthundes nicht mehr ausfindig gemacht werden. Das von ihm zurückgelassene, neuwertige E-Bike der Marke "Victoria", Typ "Parcours beige", hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Es wird angenommen, dass es aus einem Diebstahl stammt. Eine entsprechende Diebstahlsanzeige liegt der Polizei aber bislang nicht vor. Das hochwertige Rad wurde sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu seiner Herkunft geben kann, oder es gar selbst vermisst, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei zu melden.

