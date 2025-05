POL-GÖ: (170/2025) Göttingen: Abgefeuerte Pyrotechnik löst Sperrmüllbrand auf Flachdach aus, Ermittlungen wegen Schwerer Brandstiftung eingeleitet

Göttingen (ots) - Göttingen, Groner Landstraße Samstag, 24. Mai 2025, gegen 01.55 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Flachdach eines Wohnkomplexes an der Groner Landstraße in Göttingen ist Samstagnacht (24.05.25) gegen 01.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein größerer Sperrmüllhaufen in Brand geraten. ...

mehr