POL-GÖ: (167/2025) "Falsche Bankmitarbeiter" erbeuten mehrere tausend Euro von Senior bei Hann. Münden

Hann. Münden, Ortsteil Bonaforth | Mittwoch, 21. Mai 2025, gegen 16.30 Uhr

HANN.MÜNDEN (ab) - Nach dem Anruf eines "falschen Bankmitarbeiters" hat ein Senior am vergangenen Mittwoch (21.05.25) im Mündener Stadtteil Bonaforth mehrere tausend Euro Bargeld an einen unbekannten "Abholer" übergeben. Die Ermittlungsgruppe "SäM Südniedersachsen" ermittelt.

Ersten Informationen zufolge, hatte der "Falsche Bankmitarbeiter" dem Mann am Telefon vorgetäuscht, dass es zu einem Einbruchdiebstahl in die Sparkasse und ihrer Schließfächer gekommen sei, von dem auch der Senior als Kunde betroffen sei. In diesem Zuge erkundigte man sich nach vorhandenem Bargeld in seinem Haus, worüber der Senior bereitwillig Auskunft gab.

Letztlich gelang es dem hartnäckigen Betrüger durch geschickte Gesprächsführung den späteren Geschädigten dazu zu bringen, mehrere tausend Euro in seinem Haus an einen angeblichen "Kriminalbeamten" zu übergeben, der absprachegemäß vor Ort erschien. Bis zur Übergabe des Geldes wurde der Senior dabei beständig am Telefon gehalten, um so zu verhindern, dass er möglicherweise Kontakt mit Angehörigen aufnehmen konnte.

Detaillierte Informationen zu dem Abholer liegen derzeit leider nicht vor. Bei diesem soll es sich um einen ca. 45 Jahren Mann gehandelt haben, der ohne Tasche oder Rucksack unterwegs gewesen sein soll und nach Verlassen des Hauses in unbekannte Richtung verschwand. Wer den Unbekannten oder ein verdächtiges Fahrzeug am Mittwochnachmittag in Bonaforth oder in der näheren Umgebung gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Angesichts des aktuellen Falles bittet die Polizei Göttingen insbesondere lebensältere Mitbürgerinnen und Mitbürger um besondere Vorsicht und rät:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Lassen Sie Ihren Telefonbucheintrag löschen oder Ihren Vornamen abkürzen. Rückschlüsse auf Ihr Alter sind Tätern so nicht mehr möglich!

Das Präventionsteam der PI Göttingen bietet potentiellen Opfern als besonderen Service einen Änderungs- oder Löschungsantrag an, mit dem Vornamen abgekürzt oder gleich der gesamte Telefonbucheintrag gelöscht werden können! Das Formular steht auf der Homepage der Polizei unter https://fcld.ly/telefonbucheintrag zum Download bereit.

