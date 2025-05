Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (166/2025) Unbekannte stehlen Handy aus Tasche auf Mündener Spielplatz - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Schloßplatz (Spielplatz am Wall) | Mittwoch, 21. Mai 2025, gegen 10.30 Uhr

HANN. MÜDNEN (ab) - Im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Diebstahl eines Mobiltelefons (Apple IPhone 12 Pro in grau) aus einer Tasche auf dem Spielplatz am Wall in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) am vergangenen Mittwoch (21.05.25) gegen 10.30 Uhr, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die Angaben zu den genaueren Tatumständen machen können. Der oder die Diebe entkamen unerkannt.

Ersten Informationen zur Folge nutzten Unbekannte einen unbeobachteten Moment der späteren 29 Jahre alten Geschädigten und entwendeten das Telefon aus ihrer Tasche. Der Gesamtschaden wurde mit 1.400 Euro angegeben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell