Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (172/2025) Geisterfahrer unter Drogeneinfluss - Gefährdete Autofahrende für Vorfall am Donnerstagmorgen auf A 7 bei Nörten-Hardenberg gesucht!

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord Donnerstag, 29. Mai 2025, gegen 06.45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG/GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer sitzender 33 Jahre alter Autofahrer hat nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am Donnerstagmorgen (29.05.25) als Geisterfahrer die Nordfahrbahn der A 7 in Richtung Süden befahren. Die Falschfahrt erfolgte etwa gegen 06.45 Uhr zwischen den AS Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) und Göttingen-Nord. Mehrere andere Verkehrsteilnehmende meldeten den auf dem Seitenstreifen fahrenden Falschfahrer über Notruf der Polizei.

Die Göttinger Autobahnpolizei leitete eine Fahndung nach dem beschriebenen silbernen Skoda Octavia ein. Trotz Nachsuche konnte der Wagen aber auf der A 7 nicht mehr gesichtet werden.

Etwa gegen 07.15 Uhr meldete dann ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden PKW auf der B3 zwischen Göttingen und Northeim, der innerhalb geschlossener Ortschaften zu schnell und außerhalb zu langsam fahren würde. Beamte der Polizei Northeim konnten den gesuchten Skoda mitsamt Fahrer anhand der mitgeteilten Informationen wenig später auf einem Feldweg im Bereich "Westumgehung" antreffen.

Wie sich herausstellte, hatte der 33-jährige Falschfahrer zuvor auf der A 7 gewendet und anschließend die Autobahn in richtiger Fahrtrichtung an der AS Northeim-West verlassen.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann aus Göttingen vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Marihuana) stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt.

Die Göttinger Autobahnpolizei sucht jetzt nach Autofahrenden, die am Donnerstagmorgen (29.05.25) auf der A 7 in Richtung Hannover unterwegs waren von dem Geisterfahrer gefährdet wurden. Betroffene werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-6515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell