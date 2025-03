BPOL-HRO: Bundespolizeiinspektion Rostock nimmt gesuchten Mann am Überseehafen fest

Rostock (ots) - Eine alkoholisierte Person griff am 26. Februar 2025 gegen 01:30 Uhr Beamte der Bundespolizei am Hbf. Rostock an. Der 46- jährige deutsche Staatsangehörige saß im Regionalexpress (RE4321) von Hamburg in Richtung Rostock und konnte den Zug auf Grund seiner Alkoholisierung nicht selbstständig verlassen. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock begleiteten den Mann am Hbf. Rostock aus der Bahn ...

mehr