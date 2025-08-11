POL-LIP: Lage-Müssen. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (10.08.2025) versuchte ein Jugendlicher einen 93-jährigen Mann in der Parkstraße auszurauben. Gegen 20:45 Uhr griff er in eine Tasche seines Rollators, konnte jedoch keine Beute machen. Der Senior stürzte und wurde leicht verletzt. Der Jugendliche flüchtete mit zwei auf ihn wartenden männlichen Jugendlichen auf Fahrrädern Richtung Kurpark. Wer Hinweise auf die Tatverdächtigen geben ...

