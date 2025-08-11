PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend (07. - 08.08.2025) versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Grabenstraße einzudringen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch nicht in die Wohnräume. Möglicherweise wurden sie gestört.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

