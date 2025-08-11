PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Von Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Eine 58-jährige Bad Salzuflerin kam am Sonntagnachmittag (10.08.2025) aus bislang ungeklärter Ursache von der Oerlinghauser Straße ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Frau um kurz nach 15:30 Uhr stadteinwärts, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und touchierte einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Der Toyota wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

