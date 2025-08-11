Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Vorfahrt missachtet.

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag (09.08.2025) gegen 11:30 Uhr kam es im Bereich Hessenring/Kampstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 76-jähriger Opel-Fahrer auf der Kampstraße und stoppte an der Kreuzung zum Hessenring. Als er wieder anfuhr, übersah er eine vorfahrtsberechtigte 75-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Wilberger Straße fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten. Der VW wurde gegen einen Stromkasten geschleudert und stoppte anschließend in einer Hecke. Die Fahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht werden.

Der Stromkasten wurde erheblich beschädigt und musste gesichert werden. Der VW wurde abgeschleppt. Die Schadenssumme liegt nach ersten Schätzungen bei 12 000 Euro.

