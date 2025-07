Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Rund 3.000 Meter Kupferkabel geklaut + Einbrüche + Trickbetrüger erbeuten Schmuck + Polizeiauto zerkratzt

Giessen (ots)

Driedorf- Rund 3.000 Meter Kupferkabel geklaut

Zwischen 23:00 Uhr am Donnerstag (24.07.2025) und 01:00 Uhr am Freitag (25.07.2025) drangen Diebe in den Solarpark am Potsdamer Platz ein. Sie stahlen rund drei Kilometer Kupferkabel von der Photovoltaik-Freiflächenanlage. Nachdem die Diebe die Kabel abschnitten, verluden sie diese vermutlich in ein Fahrzeug und flüchteten. Der Schaden wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können oder denen verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Potsdamer Platzes aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg- eingebrochen

In der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (27.07.2025) in ein Wettbüro ein und brachen dort einen Automaten auf. Aus dem Automaten stahlen sie rund 1.200 Euro Bargeld. Der Schaden am Fenster, über das die Diebe in das Geschäft einstiegen, wird mit 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind zwischen 04:00 Uhr und 04:35 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Sinn-Fleisbach: Trickbetrüger erbeuten Schmuck

Einem Schockanruf zum Opfer fiel am Freitag (25.07.2025) eine Frau aus einem Sinner Ortsteil. Mit ihrer perfiden Masche ergaunerten die dreisten Täter Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Sie behaupteten, dass der Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und ein Kind schwer verletzt wurde. Anschließend sei er weggefahren und habe eine Unfallflucht begangen. Der Sohn sei nun festgenommen worden. Es müsse nun eine Kaution bezahlt werden, damit er wieder freikommen würde. Als die Seniorin erwiderte, sie habe kein Bargeld im Haus, fragte der Anrufer nach Schmuck. Gegen 16:40 Uhr händigte die Dame an einen angeblichen Rechtsanwalt Schmuck im Wert von rund 8.000 Euro aus. Der Abholer war circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte dunkelblondes, nach hinten gekämmtes, Haar. Er war mit einer Jeanshose und einem T-Shirt bekleidet. Der Mann sprach hochdeutsch. Zeugen, die den Mann in Fleisbach gesehen haben oder denen verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Immer wieder nutzen Telefonbetrüger derartige "Schockanrufe" um, vor allem von lebensälteren Menschen, Geld zu ergaunern. Hierbei nutzen sie die Schocksituation und üben verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird. Die Betrüger versuchen außerdem die Angerufenen dazu zu bewegen, am Telefon zu bleiben und auf keinen Fall aufzulegen. So wollen sie verhindern, dass die Polizei oder vielleicht ein Verwandter angerufen wird. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Anrufen. Bleiben Sie misstrauisch, vergewissern Sie sich bei der Polizei oder bei Vertrauenspersonen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Wenden Sie sich sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Wetzlar- Polizeiauto zerkratzt

Weil er ein Polizeiauto zerkratzte muss sich nun ein 18-Jähriger wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel verantworten. Mit einem spitzen Gegenstand trieb er Kratzer in den Lack eines in der Nauborner Straße abgestelltes Einsatzfahrzeug der Polizei ein. Als die Beamten zu ihrem Vito zurückkehrten, flüchtete der Vandale. Nach kurzer Verfolgung nahmen die Beamten den aus Wetzlar stammenden jungen Mann vorläufig fest. Er musste mit zur Wache, die er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlasen durfte. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert.

Leun- in Bistro eingedrungen

In der Sonntagfrüh (27.07.2025) brachen Diebe in den Bistro Pavillon im Röntgenweg ein. Zwischen 04:30 Uhr und 09:45 Uhr hebelten sie die Eingangstür zur Gaststätte auf drangen in das Innere ein. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entnahmen das Münzgeld aus den Fächern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Hinweise zu den Einbrechern erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell