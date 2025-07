Mittelhessen: WETTERAU: 12-Jähriger aus Bad Nauheim vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots) - Bad Vilbel-Dortelweil: In Reihenhaus eingedrungen In der Nacht von Dienstag (23.07.2025) auf Mittwoch (24.07.2025) drangen Unbekannte in ein Reihenhaus im Kornblumenweg ein. Sie schoben den Terrassenrolladen auf der rückwärtigen Hausseite hoch und fixierten diesen mit Holzstöcken. Im Anschluss brachen sie die Terrassentür auf und drangen in das Innere ein. Die Diebe durchsuchten die Räume offenbar ...

mehr