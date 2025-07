Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Auto überschlägt sich mehrfach

Giessen (ots)

Zu Dritt waren die jungen Männer in der vergangenen Nacht (25.07.22025) in einem Fiat unterwegs. Gegen 00:50 Uhr fuhren sie auf der Landesstraße 3129 von Hochelheim in Richtung Dornholzhausen. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen blauen Fiat 500, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und fuhr in den Straßengraben. Von dort wurde der Kleinwagen aus dem Graben katapultiert und überschlug sich mehrfach. Der aus Hüttenberg stammende Fahrer, sowie seine beiden 17-jährigen Mitfahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Fiat wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Unfallschaden mit 11.000 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

