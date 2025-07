Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und dem Polizeipräsidium Mittelhessen: Untersuchungshaft nach Festnahme in Wohnung

Marburg

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen zwei männliche Personen wegen des Verdachts Wohnungseinbruchdiebstahls. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer entwendeten am Sonntag, 20. Juli, zwischen 4 Uhr und 5 Uhr in einer Bar in der Straße Afföllerwiese zunächst unbemerkt eine Geldbörse und eine Jacke samt Schlüssel und Handy. Als der 24-jährige Besitzer den Diebstahl bemerkte und sein Handy orten ließ, wurde der aktuelle Standort des Handys an der Wohnschrift des Marburgers angezeigt. Gemeinsam mit zwei Bekannten ging er daraufhin zu dem Mehrfamilienhaus in der Cappeler Straße und bemerkte dort Fremde, die sich gerade in seiner Wohnung befanden. Er alarmierte die Polizei, die nahm zwei Männer in der Wohnung vorläufig fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sie durch den entwendeten Ausweis die Wohnung des 24-Jährigen finden und mit dem Schlüssel öffnen können. Die Jacke und das Handy des Marburgers hatten sie noch bei sich, ebenso wie weiteres Diebesgut. Der 23-Jährige und der 37-Jährige kamen für weitere Maßnahmen zur Polizeistation.

Für die beiden Wohnsitzlosen folgte am Tag darauf die Vorführung beim Amtsgericht Marburg. Die zuständige Haftrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg gegen beide Beschuldigte Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und dem Haftgrund der Fluchtgefahr. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Yasmine Scholz, Polizeihauptkommissarin und Pressesprecherin

