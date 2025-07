Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Giessen (ots) - Driedorf: Polizeieinsatz in Driedorf Heute Nachmittag (23.07.2025) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich Driedorf, der bis in die Abendstunden andauerte. Gegen 15:00 Uhr meldeten Zeugen einen 44-Jährigen, der sich offenbar in einem persönlichen Ausnahmezustand befand und sich in Richtung Höllkopf / Heisterberg entfernt hatte. Zeugen berichteten von einer Waffe, die der Mann mit sich ...

