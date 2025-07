Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Polizisten angegriffen und verletzt + Gewerbeeinbrüche

Gießen: Polizisten angegriffen und verletzt

Gestern Mittag begaben sich Einsatzkräfte der Gießener Kontrollgruppe und der Bereitschaftspolizei Lich (Hessisches Präsidium Einsatz) im Rahmen der Maßnahme "Sicheres Gießen" zu einer Wohnung in einem Gießener Stadtteil. Ein dort wohnhafter Mann sollte festgenommen werden, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann schloss bei Eintreffen der Polizei zunächst die Tür, schließlich ließ er die Einsatzkräfte herein. Bei der folgenden Festnahme griff er die Einsatzkräfte an und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Die Beamten überwältigten den Angreifer und nahmen ihn fest. Er blieb unverletzt. Der geschlagene 25-jährige Beamte der Bereitschaftspolizei erlitt bei dem Angriff Verletzungen. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Der 33-jährige Festgenommene wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort muss er nun eine Restfreiheitsstrafe wegen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte absitzen. Die Beamten leiteten ein erneutes Strafverfahren gegen den deutschen Staatsangehörigen ein.

Linden: Gewerbeeinbrüche - Zeugen gesucht

Im Großen-Lindener Gewerbegebiet kam es zu zwei Einbrüchen. Die Kriminalpolizei ermittelt, ob ein Zusammenhang besteht und bittet um Zeugenhinweise. Gestern Morgen um 7.45 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass ein Unbekannter versucht hatte, mehrere Fenster einer Firma für Medizintechnik aufzuhebeln. Wann genau der Einbruchsversuch geschah, ist noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es dem Kriminellen nicht, in die Räume in der Robert-Bosch-Straße einzudringen, die Fenster hielten den Hebelversuchen stand. Bei seinen Versuchen kletterte der Einbrecher auch auf eine Mülltonne vor dem Gebäude, um ein höher gelegenes Fenster zu erreichen. Schließlich ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete unbemerkt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er sich bei seiner Tat gestört fühlte.

Gestern früh stieg ein Unbekannter zudem in einen Laden für Grillzubehör in derselben Straße ein. Gegen 0.15 Uhr brach er ein Fenster des Geschäfts auf. Er durchsuchte die Verkaufsräume und machte sich an der Kasse zu schaffen. Vermutlich ohne Beute machte er sich aus dem Staub. Unklar ist bislang, ob es sich um denselben Einbrecher handelt.

Die Ermittler suchen zu beiden Fällen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

