Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Autos aufgebrochen

Mittenaar-Ballersbach: Autos aufgebrochen

In der Ringstraße und der Industriestraße machten sich Unbekannte in der vergangenen Nacht (23.07.2025) an zwei Autos zu schaffen. Einer Zeitungsausträgerin waren die zerbrochenen Autoscheiben an einem Dacia und einem VW gegen 02:10 Uhr aufgefallen. Sie informierte die Polizei. Die Diebe hatten die Scheiben des Dusters und des T-Rocs zerstört, um im Anschluss in die Fahrzeuge zu greifen. Die Polizei beziffert den Schaden an den Autos mit insgesamt 1.600 Euro. Die Diebe stahlen zwei Geldbörsen mit rund 150 Euro Bargeld sowie mehreren Karten und flüchteten unerkannt. Zeugen, denen verdächtigte Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

