POL-OL: Keramikfigur aus Kunstausstellung gestohlen

Oldenburg (ots) - Am 20.07.2025 wurde eine Radfahrerin in Ohmstede an einer Kreuzung von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer stellte noch das Fahrrad zur Seite, fuhr aber anschließend weiter. Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr befuhr eine 21-jährige Oldenburgerin mit ihrem Fahrrad den Hochheider Weg in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Hochheider Weg, Rennplatzstraße und Rigaer Weg ...

mehr