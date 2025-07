Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchsdiebstähle und mutmaßlicher Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Oldenburg (ots)

In dem Zeitraum von gestern Abend, ca. 21.30 Uhr, bis heute Morgen, ca. 05:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Bremer Heerstraße gewaltsam Zutritt zu einer Garage und entwendeten Werkzeug. Der Wert des Diebesguts wird auf einen Betrag in vierstelliger Höhe geschätzt. Die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten. (848288)

Am Willy-Brandt-Platz in Oldenburg hebelten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen ein auf Kipp stehendes Fenster eines Firmengebäudes auf.(839946)

Wer sachdienliche Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 - 790 4115 zu melden.

Zudem wurde der Polizei Oldenburg am Montag gemeldet, dass ein Anwohner einen verletzten Igel in seinem Garten in der Nadorster Straße feststellt habe. Der Igel wies augenscheinlich Verbrennungen auf. Mutmaßlich zündeten unbekannte Täter den Igel mit unbekannten Tatmitteln an. Da der Igel keinen sicheren Ort aufgesucht hatte, gehe man davon aus, dass die Tat am Montagvormittag, kurz vor dem Auffinden des Igels begangen worden sei.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet.

Wer verdächtige Beobachten gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter Rufnummer 0441 - 790 4115 zu melden. (834744)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell