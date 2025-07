Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Nach Einbruch beim Kinderschutzbund Westerstede +++ Eines der gestohlenen Fahrzeuge in Rastede aufgefunden

Nach dem Einbruch beim Kinderschutzbund Westerstede, bei dem zwei Fahrzeuge entwendet wurden, konnte am Nachmittag des 15.07.2025 in Rastede eines der Pkw aufgefunden werden.

Gegen 14:58 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Hinweisgeber telefonisch bei der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg. Er hatte den Zeugenaufruf zum Diebstahl gelesen und in der Folge in der Anton-Günther-Straße in 26180 Rastede einen weißen Pkw festgestellt. Aufgrund des Verdachts, es könne sich um eines der entwendeten Fahrzeuge handeln, informierte er die Polizei. Die Überprüfung der eingesetzten Polizeikräfte ergab, dass es sich bei dem vorgefundenen Fahrzeug um den entwendeten weißen Renault Trafic des Kinderschutzbundes handelte.

Die Ermittlungen zu der oder den Täter*innen sowie zum zweiten gestohlenen Fahrzeugs dauern an.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld des aufgefundenen Fahrzeugs in der Anton-Günther-Straße in Rastede gemacht hat oder Angaben zum Verbleib des noch fehlenden Fahrzeugs, einem weißen Dacia Jogger, machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter der Telefonnummer 04488/833-0 in Verbindung zu setzen.

Siehe ergänzend die Pressemitteilung vom 14.07.2025 - 15:00h der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland

