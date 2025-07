Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Steine von Brücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:00 Uhr, warfen unbekannte Täter mehrere Steine von einer Fußgänger- und Fahrradbrücke auf die darunterliegende Straße Am Schmeel in Oldenburg. Die Fußgänger- und Fahrradbrücke verläuft über die dortigen Bahnschienen und verbindet die Bahnhofsallee mit der Straße Am Schmeel. Mindestens ein Stein traf einen vorbeifahrenden Pkw, sodass dieser beschädigt wurde. Verletzt wurde durch den Steinwurf niemand.

Zum genauen Hergang: Die Pkw-Fahrerin befuhr die Straße Am Schmeel in Richtung Sprungweg. Als sie sich in Höhe der Fußgänger- und Fahrradbrücke befand, vernahm sie einen lauten Knall. Im nächsten Moment bemerkte die 36-jährige Fahrerin einen Einschlag in ihrem Autodach und alarmierte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern im Nahbereich verlief erfolglos. Ferner fand die Polizei mehrere Steine unterhalb der Fußgängerbrücke. Diese wurden sichergestellt.

Im Rahmen von Befragungen konnte herausgefunden werden, dass bereits mehrere Male in der Vergangenheit Personen aufgefallen seien, die versucht hätten, fahrende Autos mit Steinen zu bewerfen.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Drei männliche 12-16-Jährige mit schwarzen kurzen Haaren und westasiatischem Phänotyp. Eine Person soll eine kräftige Statur haben, die anderen beiden seien schlank. Alle drei Personen sollen mit einem T-Shirt und einer Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 - 790 4115 zu melden.(842529)

