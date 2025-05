Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto nach Einbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Im Erfurt Ortsteil Kerspleben wurde am Mittwoch ein Audi gestohlen, nachdem Unbekannte zuvor in ein Einfamilienhaus eingebrochen waren. Zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang über die Terrassentür und durchsuchten mehrere Räume. Dabei fanden sie den Fahrzeugschlüssel zu einem Audi, der in unmittelbarer Nähe zum Haus geparkt war. Mit dem Auto im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Als der Bewohner am Abend zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest und verständigte die Polizei. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und leiteten umgehend eine Fahndung nach dem gestohlenen Audi ein. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell