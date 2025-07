POL-OL: Proaktive Kontrollaktion "Autoposer" in der Oldenburger Innenstadt

Oldenburg (ots) - Gestern Nachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass ein Loch in ein Fenster eines Seniorenheimes in der Schinkelstraße in Oldenburg geschnitten wurde. Vor Ort kann festgestellt werden, dass eine Schicht des Fensters durchdrungen worden ist. Ein Eindringen in das Gebäude hat nicht stattgefunden. Wer etwas Verdächtiges an der Örtlichkeit beobachtet hat, wird gebeten, dies der Polizei unter der ...

