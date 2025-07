POL-OL: Einbruchdiebstahl - Tatverdächtige gestellt

Oldenburg (ots) - Am Montagmorgen, den 14.07.2025, wurde der Polizei Westerstede ein Einbruch in die Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes des Kreisverbands Ammerland in der Poststraße 20 gemeldet. Eine Mitarbeiterin entdeckte gegen 08:45 Uhr die eingeschlagene Fensterscheibe am Gebäude sowie das Fehlen der ...

mehr