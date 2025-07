POL-OL: Illegales Kraftfahrzeugrennen in der Oldenburger Innenstadt

Oldenburg (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 06:25 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass ein 45-jähriger Mann das Gelände eines Kleingartenvereins in der Emilie-Oltmanns-Straße betreten habe und gewaltsam in eine Kleingarten-Parzelle eingedrungen sei. Die Polizei begab sich daraufhin unverzüglich zu dem Einsatzort. Dort angekommen, trafen Polizeikräfte den Mann an, während dieser gerade diverse Baumaschinen zusammensuchte. Der 45-Jährige wurde für weitere Maßnahmen ...

mehr