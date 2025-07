POL-OL: Versuchter Einbruch in Oldenburg

Oldenburg (ots) - Am 11.07.2025, gegen 19:40 Uhr, kam es in Oldenburg im Bereich Staugraben / Am Stadtmuseum zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person sowie hohen Sachschaden. Ein 64-jähriger Oldenburger befuhr mit seinem Pkw den zweispurigen Staugraben in Richtung Pferdemarkt. Er befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich wechselte er auf den linken Fahrstreifen, ...

mehr